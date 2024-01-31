Bitlis'te yabancı uyruklu kadınların vücutlarına sarılı uyuşturucu ele geçirildi Tatvan ilçesinde polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 2 kadının yapılan üst aramalarında vücutlarına sarılı 10 kilo 190 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Ekipler, zehir tacirlerine geçit vermiyor.

Yolcu otobüsünü aradılar

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişindeki arama kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Kadınların vücutlarına sarılı uyuşturucu bulundu

Durumundan şüphelendikleri iki yabancı uyruklu kadının yapılan üst aramasında, vücutlarına sarılı vaziyette toplam ağırlığı 10 kilo 190 gram gelen metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan kadınlar, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)