Petrol
109.84
1.98%
Euro
16.34
0.96%
Dolar
14.67
0.67%
Altın
906.05
0.74%
Borsa
2231
1.09%
Bitcoin
695.657
-1.41%
BTXN Coin
37.72
-2.02%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Bolu’da, cinsel istismar davasında 7 yıl sonra karar çıktı

    Çocuğa cinsel istismarda bulundukları gerekçesi ile tutuksuz yargılanan S.M., S.Y. ve A.A. hakkında 7 yıl sonra karar verildi. S.M. 15 yıl 3 ay, S.Y. ise 5 yıl 10 ay hapis cezasına aldı.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu’da, cinsel istismar davasında 7 yıl sonra karar çıktı

    Bolu’da, Ağustos 2015’te E.B. (19) isimli kız çocuğu S.Y. (21) isimli bir şahıs, buluştuğu E.B. (19) isimli bir çocuğu arkadaşı A.A.’nın (20) evine götürdü.

    A.A. burada E.B.’ye cinsel istismarda bulunurken, S.M. (21) isimli başka bir şahıs da o anları hem cep telefonu ile kaydetti hem eyleme katıldı.

    S.M. ile S.Y.,  çektikleri görüntüler ile E.B.'yi tehdit etti.

    Olayın üzerinden 2 yılın geçmesiyle E.B., yaşadıklarını ailesine anlattı.

    Aile, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 kişi hakkında basit tehdit, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla dava açıldı.

    E.B.’NİN HAFİF ZEKA GERİLİĞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Bu süreçte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kliniği'nce E.B.'nin hafif zeka geriliği olduğu, sanık çocukların ise suçun anlam ve niteliğinin farkında oldukları yönünde rapor hazırlandı.

    Bolu’da, cinsel istismar davasında 7 yıl sonra karar çıktı #1

    SUÇLAMALARI REDDETTİLER

    Karar duruşmasında tutuksuz sanıklar S.Y., S.M. ve A.A. ile mağdur E.B. mahkeme salonunda hazır bulundu.

    E.B., sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtirken, sanıklar ise suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

    15 YIL 3 AY 10 GÜN HAPİS

    Mahkeme heyeti, S.M.'yi nitelikli cinsel istismar, özel hayatın gizliliğini ihlal, müstehcenlik ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından toplam 15 yıl 3 ay 10 gün hapis ile cezalandırdı. S.Y. de nitelikli cinsel istismar suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. S.Y. için, özel hayatın gizliliğini ihlal, müstehcenlik ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından hükmün açıklanması geri bırakıldı.

    Ayrıca, tehdit suçundan beraat etti. A.A. hakkında ise beraat kararı verildi.


    İlginizi Çekebilir

    Iğdır’dan yola çıkan kartal, 6 ayda 20 bin kilometre uçtu
    Yaşam

    Iğdır’dan yola çıkan kartal, 6 ayda 20 bin kilometre uçtu

    Kısmetse Olur'un aksanlı damat adayı Eser West'in son haline bakın! 'Karizma şov'
    Medya

    Kısmetse Olur'un aksanlı damat adayı Eser West'in son haline bakın! 'Karizma şov'

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Görüş Bildir