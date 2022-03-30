Bolu’da, cinsel istismar davasında 7 yıl sonra karar çıktı

Çocuğa cinsel istismarda bulundukları gerekçesi ile tutuksuz yargılanan S.M., S.Y. ve A.A. hakkında 7 yıl sonra karar verildi. S.M. 15 yıl 3 ay, S.Y. ise 5 yıl 10 ay hapis cezasına aldı.

Bolu’da, Ağustos 2015’te E.B. (19) isimli kız çocuğu S.Y. (21) isimli bir şahıs, buluştuğu E.B. (19) isimli bir çocuğu arkadaşı A.A.’nın (20) evine götürdü.

A.A. burada E.B.’ye cinsel istismarda bulunurken, S.M. (21) isimli başka bir şahıs da o anları hem cep telefonu ile kaydetti hem eyleme katıldı.

S.M. ile S.Y., çektikleri görüntüler ile E.B.'yi tehdit etti.

Olayın üzerinden 2 yılın geçmesiyle E.B., yaşadıklarını ailesine anlattı.

Aile, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 kişi hakkında basit tehdit, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla dava açıldı.

E.B.’NİN HAFİF ZEKA GERİLİĞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Bu süreçte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kliniği'nce E.B.'nin hafif zeka geriliği olduğu, sanık çocukların ise suçun anlam ve niteliğinin farkında oldukları yönünde rapor hazırlandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Karar duruşmasında tutuksuz sanıklar S.Y., S.M. ve A.A. ile mağdur E.B. mahkeme salonunda hazır bulundu.

E.B., sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtirken, sanıklar ise suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

15 YIL 3 AY 10 GÜN HAPİS

Mahkeme heyeti, S.M.'yi nitelikli cinsel istismar, özel hayatın gizliliğini ihlal, müstehcenlik ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından toplam 15 yıl 3 ay 10 gün hapis ile cezalandırdı. S.Y. de nitelikli cinsel istismar suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. S.Y. için, özel hayatın gizliliğini ihlal, müstehcenlik ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ayrıca, tehdit suçundan beraat etti. A.A. hakkında ise beraat kararı verildi.