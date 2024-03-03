Bolu'da gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı.
Mudurnu ilçesinde ikamet eden Kocaman ailesine ait 3 katlı evin fırın odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler tüm evi sardı
Çıkan yangından alevler kısa sürede tüm evi sardı.
Evdekiler panikle dışarıya çıkarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Aracını kurtarmak isterken sakatlandı
Yangın sırasında evde olan Mehmet Kocaman, aracını yanmaktan kurtarmak isterken ayağından sakatlandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çıkan yangında alevler, ahır ve samanlığa da sıçradı.
Alevler kontrol altına alındı
Ekiplerin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle 3 katlı ev ve alevlerin sıçradığı samanlık ve ahır küle döndü.
"Hayvanları kurtardık"
Ahırın yandığını ancak hayvanları kurtardıklarını belirten Şakir Kocaman, "Fırın evinden yangın çıktı. Abimler evdeydi. Ev, samanlık ve ahır yandı. Hayvanları kurtardık." dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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