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Bolu'da fırın evinde çıkan yangında samanlık ve ahır cayır cayır yandı

Bolu'da fırın evinde çıkan yangında samanlık ve ahır cayır cayır yandı Henüz bilinmeyen bir nedenle evin fırın odasında çıkan yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda alevlerin sıçradığı samanlık ve ahırla birlikte evdeki alevleri kontrol altına aldı.