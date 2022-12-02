Bolu'da kayınvalidesine tacizden yargılanan damadın cezası belli oldu

Kayınvalidesine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmedi. “Kendisiyle 4-5 kez yakınlaşmamız oldu” diyen damat, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'nun merkeze bağlı Civril köyündeki kızı ile damadı R.A.’nın ziyaretine giden 55 yaşındaki V.D., onların yanında yaklaşık 23 gün kaldı.

Ziyaretini tamamlayan V.D., Bolu merkezde bulunan akrabalarına gitmek için damadı R.A.'dan yardım istedi.

Otomobilde cinsel taciz iddiası

R.A.'nın aracına binerek yola çıkan V.D., otomobil içerisinde damadı tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti.

Kayınvalidesinin şikayeti üzerine R.A. hakkında "kan veya kayın hısım ilişkisinde bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" suçundan dava açıldı.

“Zorla beni öpmeye başladı”

2019 yılında yaşandığı iddia edilen cinsel saldırı ile ilgili açılan davanın duruşması, Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Duruşmada dinlenen kayınvalide V.D., damadı ve kızının 10 yıldır evli olduğunu ve şiddetli geçimsizlik problemi yaşadıklarını belirterek, “Olay akşamı damadımla akrabamın yanına gitmek isterken, beni ıssız bire yere götürdü. Zorla beni öpmeye başladı, sonra da arabanın dışına çıkardı. Burada da tacizlerini sürdürdü.

“Yengeme ve amcasının kızına da aynısını yaptı”

Çantamdan çakıyı çıkarıp, ‘Seni öldürürüm. Beni gideceğim yere bırak’ diye bağırdım ve tacizden vazgeçti. Hatta kendisine ‘Bırak beni, ben bir anneyim’ diye de bağırdım. Kendisinden şikayetçiyim. Bu olaydan sonra çok çirkin olaylar da ortaya çıktı. Yengem beni arayıp, damadımın aynı olayı kendisine de yaptığını, ayrıca amcasının kızına da cinsel istismarda bulunduğunu hatta amcasının korktuğundan dolayı evini taşımak zorunda kaldığını söyledi.” dedi.

“Bugüne kadar kendisiyle 4-5 kez yakınlaşmamız oldu”

Savunması için söz hakkı verilen R.A. ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Olay günü kayınvalidem ile arabaya bindik. Bugüne kadar kendisiyle 4-5 kez yakınlaşmamız oldu. Yolda giderken başım ağrıdı ve kayınvalidemden hap istedim. Bana 2 renkli hap verdi. Bir süre sonra sersemlemeye başladım. Ne yaptığımı bilmiyordum, yakınlaşmamız olmuş olabilir ama zorla kendisine cinsel saldırıda bulunmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

6 yıl 3 ay ceza aldı

İHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, suçu işlediğine kanaat getirdiği R.A.’nın 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.