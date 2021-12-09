Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda ölen yüzlerce balık kıyıya vurunca kokuya sebep oldu. Yetkililer, balık ölümlerinin araştırılması için çalışma başlattı.

Bolu’nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda, çok sayıda ölü balık kıyıya vurarak kokuya neden oldu.

Balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri bölgeye gelerek incelemede bulundu.

BALIKLARDAN VE GÖLDEN NUMUNELER ALINDI

Ekipler, laboratuvarda incelenmek üzere gölden ve ölü balıklardan numune aldı.

Kıyıya vuran balıkların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bolu’da, tabiat parkındaki balık ölümlerine yönelik inceleme başlatıldı VİDEO

