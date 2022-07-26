Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan balıkçı teknesinde 227 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'nın Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürüttüğü göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, 23 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Bozcaada ilçesi kuzeybatısında İtalya rotası üzerindeki 'Alidayı-A' isimli balıkçı teknesi, TCSG-66 Bot tarafından şüpheyle durduruldu.

Balıkçı teknesinde taşınabilecek kadar göçmen bırakıldı

Teknede kaçak göçmenler bulunduğu tespit edildi.

Göçmenlerin sayısının fazla olması nedeniyle bir bölümü emniyetli bir şekilde, Sahil Güvenlik botuna alındı.

Balıkçı teknesinde ise emniyetli şekilde taşınabilecek sayıda göçmen bırakıldı.

Bozcaada açıklarında 227 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

227 kaçak göçmen yakalandı

En yakın limana intikal sırasında balıkçı teknesi arıza yapınca TCSG-66 Bot tarafından yedeklenerek AKÇAN-SA Limanı'na getirildi.

Burada yapılan detaylı kontrollerde Afganistan, Bangladeş, Eritre, Pakistan, Somali, Suriye, İran ve Yemen uyruklu 13'ü kadın ve 9'u çocuk olmak üzere toplam 227 kaçak göçmen ile 2 Lübnan uyruklu organizatör tespit edildi.

2 organizatör, tutuklandı

DHA’nın haberine göre Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör, tutuklandı.

Balıkçı teknesine ise el konuldu.