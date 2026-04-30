Burdur’da aileler arasında kavga: 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı

Burdur’da iki kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ağlasun ilçesine bağlı Dereköy’de yaşanan olayda, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ: 3 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgilere göre Şahin K. (46) ile Erhan Y. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gerginliğin artmasıyla olay kontrolden çıktı.

İddiaya göre Şahin K., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Erhan Y. ile eşi Sevgi Y. (28) ve 11 yaşındaki oğulları M.A.Y. yaralandı.

KÖYDE PANİK YAŞANDI

Silah seslerinin duyulmasıyla köyde kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Ağlasun Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Şahin K., gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.