Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

AA & Ensonhaber
Burdur'da Isparta kara yolunun Antalya kavşağı yakınında Yusuf S. idaresindeki otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1'i ağır 3 yaralı
Yaralanan sürücü Yusuf S. ile otomobildeki Kerem A. ve Ahmet A., Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Kerem A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Araçta bulunan sürücü ve yaralıların alkollü olduğu öğrenilirken devrilen otomobil içerisinde alkol şişeleri de görüldü.
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