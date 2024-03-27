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Burdur’da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Burdur’da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı Burdur'da süratli bir şekilde seyrederken park halinde bulunduğu yerden yola çıkmak için hareket eden otomobile çarpıp savrulan ehliyetsiz motosikletli ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.