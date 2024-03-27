Burdur’da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Burdur merkez Özgür Mahallesi'nde arkadaşına ait motosikletle cadde üzerinde süratle ilerleyen E.E. (22), yol kenarında park halindeyken yola çıkmak üzere hamle yapan E.D. idaresindeki otomobile sol kapı kısmından çarpıp yola savruldu.
Savrulan motosiklet karşı şeride geçip park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan E.E., Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.
Ehliyeti olmadığı belirlendi
Motosiklet sürücüsü E.E.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenilirken E.E.'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, motosiklet ruhsat sahibine ise ehliyetsiz birine araç vermekten toplamda 25 bin 954 lira para cezası uygulandı.
Yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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