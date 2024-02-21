İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ve evden hırsızlık olaylarına karışan 15 yaşındaki şüpheliler S.A.E. ve V.K., Sinanbey Mahallesi'nde girdikleri evden para, laptop ve eşya çaldı.
Çaldıkları eşyaları sokakta incelerken güvenlik kamerasına takılan hırsızlar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Tutuklandılar
Şüpheliler sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
S.A.E. ve V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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