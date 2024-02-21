Bursa'da 15 yaşındaki hırsızlar çaldıkları eşyaları incelerken yakalandı Bursa'da hırsızlık suçlarından aranan 15 yaşındaki 2 şüpheli çaldıkları eşyaları sokakta incelerken yakayı ele verdi.

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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ve evden hırsızlık olaylarına karışan 15 yaşındaki şüpheliler S.A.E. ve V.K., Sinanbey Mahallesi'nde girdikleri evden para, laptop ve eşya çaldı.

Çaldıkları eşyaları sokakta incelerken güvenlik kamerasına takılan hırsızlar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Şüpheliler sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

S.A.E. ve V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)