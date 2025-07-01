Bursa’da 2 kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Mahallesi eski kilise çevresinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

2 DEFİNE AVCISI, SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bölgede düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan Murat Ş. (40) ve Mahmut E. (20) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve kazı alanında yapılan aramada tarama cihazı, el dedektörü, kazma, çekiç ve elektrikli matkap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.