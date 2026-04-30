Şanlıurfa merkezli 11 ilde 200 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber dolandırıcılığa yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden piyasa değerinin altında ürün satma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

HESAPLARDA 200 MİLYON TL İŞLEM HACMİ

MASAK raporuna göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 200 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

"Nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve ilgili kanuna muhalefet suçlarından Şanlıurfa merkezli 11 ilde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ile toplam değeri 12 milyon lira olan 6 araca el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.