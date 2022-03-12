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    Bursa'da, 60 yaşındaki adam husumetlisini öldürdü

    İnegöl ilçesinde Serhat Kaçar, sokakta kavga ettiği husumetlisi Ahmet Şahin tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Kaçar, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 12.03.2022 - 15:40
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    Bursa'da, 60 yaşındaki adam husumetlisini öldürdü

    Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Yıldıztepe Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Ahmet Şahin (60) ile Serhat Kaçar (33) arasında, saat 02.00 sıralarında tartışma çıktı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şahin, yanındaki bıçakla Kaçar’ı ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kaçar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

    Sağlık durumu kritik olan Kaçar, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Serhat Kaçar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Olayın ardından kaçan ve suç aletiyle yakalanan Ahmet Şahin, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Bursa da, 60 yaşındaki adam husumetlisini öldürdü #1

    Bursa da, 60 yaşındaki adam husumetlisini öldürdü #2


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