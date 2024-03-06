İHA
Bursa'da alacak meselesi kavgaya dönüştü...
Osmangazi ilçesinde iki grup arasında alacak verecek sebebiyle sözlü tartışma başladı.
Tartışma tekmeli yumruklu kavgaya döndü
Kısa süre içinde hararetlenen tartışma büyüyerek kavgaya döndü.
Kavgada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla karşılık verdi.
Vatandaşlar zor ayırdı
Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavga eden tarafları uzun süren çabaların sonucunda güçlükle ayırabildi.
O anlar kameraya yansıdı
Çıkan kavga arabanın içinde park halinde bekleyen bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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