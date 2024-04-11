Bursa'da alev alan otomobil küle döndü

Bursa'da otoyolda panik dolu anlar yaşandı.
Orhangazi ilçesinde saat 11.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik yakınlarında İstanbul'dan Bursa istikametine giden Halil Dikilitaş (35) idaresindeki otomobilin motor bölümünden dumanlar çıktı.
Otomobil alev alev yandı
Diğer sürücülerin uyardığı sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek otomobildeki 2 yolcuyla birikte araçtan indi.
Dumanlar çıkan otomobil ise kısa süre içinde alev aldı.
Kullanılmaz hale geldi
Araç sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik geçişinde trafik yaklaşık 2 saat boyunca 2 şeritten sağlandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış