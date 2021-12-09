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    Bursa'da alevler içinde yanan evde, Türk bayrağı zarar görmedi

    Yıldırım ilçesindeki evde meydana gelen yangında, camda asılı haldeki Türk bayrağı zarar görmedi. Bu duruma şahit olanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:30
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    Bursa'da alevler içinde yanan evde, Türk bayrağı zarar görmedi

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yayla Mahallesi'ndeki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    TÜRK BAYRAĞI ETKİLENMEDİ

    Ev alevler içerisinde yanarken camda asılı olan Türk bayrağı zarar görmedi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bursa'da alevler içinde yanan evde, Türk bayrağı zarar görmedi ViDEO

    BAYRAK CAMDAN ALINDI

    Gelen itfaiye ekipleri, Türk bayrağını güvenli bir şekilde asılı olduğu camdan aldı.

    Bu anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Bursa da alevler içinde yanan evde, Türk bayrağı zarar görmedi #1

    Bursa da alevler içinde yanan evde, Türk bayrağı zarar görmedi #2

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