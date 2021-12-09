Yıldırım ilçesindeki evde meydana gelen yangında, camda asılı haldeki Türk bayrağı zarar görmedi. Bu duruma şahit olanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yayla Mahallesi'ndeki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRK BAYRAĞI ETKİLENMEDİ

Ev alevler içerisinde yanarken camda asılı olan Türk bayrağı zarar görmedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da alevler içinde yanan evde, Türk bayrağı zarar görmedi ViDEO

BAYRAK CAMDAN ALINDI

Gelen itfaiye ekipleri, Türk bayrağını güvenli bir şekilde asılı olduğu camdan aldı.

Bu anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.





