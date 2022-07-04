Bursa'da alkollü kadın sokağı birbirine kattı

Alkollü olarak direksiyonun başına geçen S.T., 2 araca çarpıp kaçmaya çalışınca yakalandı. Araç bağlanırken güldüren anlar da yaşandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinedeki Maksem Meydanı'nda alkollu kadın sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Alkol aldıktan sonra çocuğu ve arkadaşını da alıp direksiyonun başına geçen S.T., Mollaarap Mahallesi'ndeki 2 araca çarptı.

Kaçan kadın yakalandı

Araçlar hurdaya dönerken mahalle sakinleri, kadını şüpheli kadını durdurmak istedi. Mahallelinin dur ikazına aldırış etmeyen S.T., kazanın ardından kaçmaya başladı.

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Alkollü sürücü yakalandı

Araçlarına çarpıp kaçan sürücünün peşine düşen mahalleli, 2 kilometrelik kovalamacının ardından kadının aracının önünü keserek durdurmaya başardı.





2.25 promil alkollü olduğu öğrenildi



Vatandaşlar durumu emniyet mensuplarına bildirirken olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde kadının 2.25 promil alkollü olduğunu görülürken alkollü kişi, polislere aracını kaptırmamak için büyük mücadele verdi.





"Araçlara çarpmadım"

Sürücü, polis ekiplerine araçları çarpmadığını söylerken güvenlik kameralarını izleyen polis, kadının yalanını ortaya çıkardı.

Mahalleliyle tartıştı

Alkollü S.T, aracına çarptığı mahalleli vatandaşlarla da sık sık tartıştığı görüldü.





Araç bağlandı

Ehliyetini daha önce kaptırdığı öğrenilen alkollü sürücünün aracı bağlanarak emniyet otoparkına götürüldü.

Komik anlar da yaşandı

İHA'nın haberine göre; alkollü kadınla mahalleli arasında zaman zaman çıkan tartışmada kahkahalar da havada uçuştu.



