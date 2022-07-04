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    Bursa'da alkollü kadın sokağı birbirine kattı

    Alkollü olarak direksiyonun başına geçen S.T., 2 araca çarpıp kaçmaya çalışınca yakalandı. Araç bağlanırken güldüren anlar da yaşandı.
    • 04.07.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 12:32
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    Bursa'da alkollü kadın sokağı birbirine kattı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinedeki Maksem Meydanı'nda alkollu kadın sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi.

    Alkol aldıktan sonra çocuğu ve arkadaşını da alıp direksiyonun başına geçen S.T., Mollaarap Mahallesi'ndeki 2 araca çarptı.

    Kaçan kadın yakalandı

    Araçlar hurdaya dönerken mahalle sakinleri, kadını şüpheli kadını durdurmak istedi. Mahallelinin dur ikazına aldırış etmeyen  S.T., kazanın ardından kaçmaya başladı.

    Bursa'da alkollü kadın sokağı birbirine kattı VİDEO

    Bursa da alkollü kadın sokağı birbirine kattı #1

    Alkollü sürücü yakalandı

    Araçlarına çarpıp kaçan sürücünün peşine düşen mahalleli, 2 kilometrelik kovalamacının ardından kadının aracının önünü keserek durdurmaya başardı.

    Bursa da alkollü kadın sokağı birbirine kattı #2

    2.25 promil alkollü olduğu öğrenildi

    Vatandaşlar durumu emniyet mensuplarına bildirirken olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde kadının 2.25 promil alkollü olduğunu görülürken alkollü kişi, polislere aracını kaptırmamak için büyük mücadele verdi.

    Bursa da alkollü kadın sokağı birbirine kattı #3

    "Araçlara çarpmadım"

    Sürücü, polis ekiplerine araçları çarpmadığını söylerken güvenlik kameralarını izleyen polis, kadının yalanını ortaya çıkardı.

    Mahalleliyle tartıştı

    Alkollü S.T, aracına çarptığı mahalleli vatandaşlarla da sık sık tartıştığı görüldü.

    Bursa da alkollü kadın sokağı birbirine kattı #4

    Araç bağlandı

    Ehliyetini daha önce kaptırdığı öğrenilen alkollü sürücünün aracı bağlanarak emniyet otoparkına götürüldü.

    Komik anlar da yaşandı

    İHA'nın haberine göre; alkollü kadınla mahalleli arasında zaman zaman çıkan tartışmada kahkahalar da havada uçuştu.

    Bursa da alkollü kadın sokağı birbirine kattı #5

    Bursa da alkollü kadın sokağı birbirine kattı #6


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