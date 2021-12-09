Bursa'da seyir halindeyken göstergeye sabitlediği telefondan maç izleyen minibüs sürücüsü bir yolcu tarafından görüntülendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş-Kent meydanında minibüs sürücüsü seyir halinde olduğu sırada göstergeye sabitlediği telefonda maç izledi.

Minibüste bulunan yolcuların canını tehlikeye atan şoförü yolculardan biri fark etti.

YOLCU O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Durumu fark eden yolcu sürücü fark etmeden o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Bu anlar her kesimden tepki toplarken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da araç kullanırken maç izleyen minibüs şoförü VİDEO

