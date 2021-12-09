- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da araç kullanırken maç izleyen minibüs şoförü
Bursa'da araç kullanırken maç izleyen minibüs şoförü
Bursa'da seyir halindeyken göstergeye sabitlediği telefondan maç izleyen minibüs sürücüsü bir yolcu tarafından görüntülendi.
- İHA
- 09.12.2021 - 10:15
- Güncelleme : 09.12.2021 - 10:38
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş-Kent meydanında minibüs sürücüsü seyir halinde olduğu sırada göstergeye sabitlediği telefonda maç izledi.
Minibüste bulunan yolcuların canını tehlikeye atan şoförü yolculardan biri fark etti.
YOLCU O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Durumu fark eden yolcu sürücü fark etmeden o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Bu anlar her kesimden tepki toplarken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa'da araç kullanırken maç izleyen minibüs şoförü VİDEO