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    Bursa'da araç kullanırken maç izleyen minibüs şoförü

    Bursa'da seyir halindeyken göstergeye sabitlediği telefondan maç izleyen minibüs sürücüsü bir yolcu tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:38
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    Bursa'da araç kullanırken maç izleyen minibüs şoförü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş-Kent meydanında minibüs sürücüsü seyir halinde olduğu sırada göstergeye sabitlediği telefonda maç izledi.

    Minibüste bulunan yolcuların canını tehlikeye atan şoförü yolculardan biri fark etti.

    YOLCU O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

    Durumu fark eden yolcu sürücü fark etmeden o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

    Bu anlar her kesimden tepki toplarken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa'da araç kullanırken maç izleyen minibüs şoförü VİDEO

    Bursa da araç kullanırken maç izleyen minibüs şoförü #1

    Bursa da araç kullanırken maç izleyen minibüs şoförü #2

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