Euro
10.5173
0.12%
Dolar
8.6298
0.2%
Altın
526.18
0.05%
Borsa
1.447
0%
Bitcoin
285.145
-9.83%
EXEN Coin
37.94
6.39%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Bursa’da asker uğurlama konvoyu, trafiği tehlikeye attı

    Asker uğurlama konvoyu oluşturan bir grup, yollardaki şeritleri kapatıp trafik akışını yavaşlattı. Bazı vatandaşlar araçlardan sarkarken bazıları selfie yaparak kazaya davetiye çıkardı.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 08:35
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 08:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da asker uğurlama konvoyu, trafiği tehlikeye attı

    Bursa’da çok sayıda aracın yer aldığı asker uğurlama konvoyu, merkez istikametinden Ankara istikametine ilerledi.

    Tüm şeritleri kapatan araçlar, trafik akışını yavaşlattı.

    Korna çalan araçların bazılarının camlarından sarkan şahıslar, selfie çekti.

    KAMERAYA YANSIDI

    İş çıkış saatinde yaşanan olayda, trafikteki diğer sürücüler olaya tepki gösterdi.

    Kazaya davetiye çıkaran konvoy, Gürsu istikametine kadar ilerleyip gözden kayboldu.

    Olay anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Bursa’da asker uğurlama konvoyu, trafiği tehlikeye attı VİDEO

    Bursa’da asker uğurlama konvoyu, trafiği tehlikeye attı #1

    Bursa’da asker uğurlama konvoyu, trafiği tehlikeye attı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir