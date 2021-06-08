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- Bursa’da asker uğurlama konvoyu, trafiği tehlikeye attı
Bursa’da asker uğurlama konvoyu, trafiği tehlikeye attı
Asker uğurlama konvoyu oluşturan bir grup, yollardaki şeritleri kapatıp trafik akışını yavaşlattı. Bazı vatandaşlar araçlardan sarkarken bazıları selfie yaparak kazaya davetiye çıkardı.
- İHA
- 08.06.2021 - 08:35
- Güncelleme : 08.06.2021 - 08:46
Bursa’da çok sayıda aracın yer aldığı asker uğurlama konvoyu, merkez istikametinden Ankara istikametine ilerledi.
Tüm şeritleri kapatan araçlar, trafik akışını yavaşlattı.
Korna çalan araçların bazılarının camlarından sarkan şahıslar, selfie çekti.
KAMERAYA YANSIDI
İş çıkış saatinde yaşanan olayda, trafikteki diğer sürücüler olaya tepki gösterdi.
Kazaya davetiye çıkaran konvoy, Gürsu istikametine kadar ilerleyip gözden kayboldu.
Olay anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa’da asker uğurlama konvoyu, trafiği tehlikeye attı VİDEO