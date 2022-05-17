Bursa'da bozuk para yutan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı

Bir öğretmen, 2 adet bozuk para yutan ve boğulmak üzere olan öğrencinin hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan 1. Murat Okulu'nda eğitim gören Norveç vatandaşı Ezdın Khalıd Abdulrahım, elinde bulunan 2 tane 1 liralık metal parayı yuttu.

Çocuğun yuttuğu paralar nefes borusunu tıkayınca nefes alamamaya başladı.

Çocuk, öğretmeninden yardım istedi, öğretmeni de yan sınıfta bulunan öğretmen Nurettin Sevinç'i çağırdı.

Ölümden döndü

Öğretmen Sevinç, boğulmak üzere olan çocuğa “Heimlich manevrası” yaparak boğazındaki paraları dışarı atmasını sağladı.

Öğretmenin yaptığı hareketle çocuk nefes borusunu tıkayan paraları dışarı atarak ölümden saniyelerle kurtuldu.

Öğrencinin hayatının kurtarıldığı o anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Bir hayatı kurtardığım için çok mutluyum”

Başından geçenleri İHA’ya anlatan Nurettin Sevinç, “Ben dersteyken bir çığlık duydum. Yan sınıftaki öğretmen arkadaş, bir çocuğun nefes alamadığını söyleyince hemen yerimden kalktım, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına takılan 2 tane 1 liralık metal paranın dışarı atmasını sağladım. Paraları çıkartınca, çocuk nefes almaya başladı. Genel durumu iyiydi. Bir hayatı kurtardığım için çok mutluyum.” dedi.

“Kursların ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha görmüş olduk”

Öğrencinin hayatını kurtaran öğretmene teşekkür eden 1. Murat Okul Müdürü Vahdet Okulevi ise “Bir çocuğun hayatının kurtulduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı kursların ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Öğretmenimiz kurstan ve internetten izleyerek öğrendiği bilgilerle çocuğumuzun hayatını kurtarmıştır. Hocamıza çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.