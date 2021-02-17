Kar yağışının kayganlaştırdığı yolda araç sürücüleri zor anlar yaşarken, yarım saat içerisinde 1'i otobüs 3 araç aynı yolda kaza geçirdi.

Bursa’da 4 gündür süren yoğun kar yağışı, trafik akışını da olumsuz yönde etkiliyor.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1'nci Fatih Caddesi, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Bazı araçlar trafikte mahsur kalırken, bazıları ise kayarak kazaya neden oldu.

3 ARAÇ AYNI YOLDA KAYDI

Fatih Caddesi'nde yarım saatte 1’i otobüs 3 araç, sürücülerinin kontrolünden çıkarak park halindeki diğer araçlara çarparak, durdu.

8 ARAÇTA MADDİ HASAR

8 araçta maddi hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Trafiğe çıkan sürücülerinin yaşadıkları zor anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bursa'da buzlu yolda 3 araç kaza yaptı VİDEO

























