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- Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü
Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü
- 28.07.2022 - 09:29
- Güncelleme : 28.07.2022 - 11:14
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi’ndeki pastane dükkanını açmak için gelen Erkan Türkmen, içeride birinin olduğunu fark etti.
İçerideki kişiye bağıran dükkan sahibi Türkmen, hırsızın girdiği yeri tahmin ederek kıskıvrak yakaladı.
Hırsız köylüsü çıktı
Hırsızı etkisiz hale getiren dükkan sahibi, hırsızla konuştuğunda şahsın kendi köylüsü olduğunu söylemesi üzerine şaştı kaldı.
Şüpheli gözaltına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, hırsızlık şüphelisi şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü VİDEO
"Hırsız köylüm çıktı, ailesini falan herkesi tanıyorum"
Dükkanına giren hırsızın kendi köylüsünü olduğu söyleyen Erkan Türkmen, "Sabah 05.30’da iş yerimizi açmaya geldiğimde içeride hırsız olduğunu fark ettim. Bağırdım tabii, o sırada hırsız panik yaptı. Ben içeriye girdiği yeri tahmin ettiğim için hemen o noktaya koştum.
Dolabın üstünden atlayarak kaçmaya çalıştı. O sırada yakaladım hırsızı. Polisi aradık, geldi aldılar. Yarım saat sonra tekrar gelip özür diledi.
Dükkanıma giren hırsız, köylüm çıktı. Ailesini falan herkesi tanıyorum. Tanıdık çıktığı için de çok üzüldüm. Ailevi nedenlerden dolayı 2-3 gündür eve gitmiyormuş. Aç kaldığı için girmiş." dedi.