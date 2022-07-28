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    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü

    Bir pastanede hırsızlık yapan şahıs, dükkanı açmaya gelen sahipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Erkan Türkmen, "Dükkanıma giren hırsız köylüm çıktı" dedi.
    • 28.07.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:14
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    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi’ndeki  pastane dükkanını açmak için gelen Erkan Türkmen, içeride birinin olduğunu fark etti.

    İçerideki kişiye bağıran dükkan sahibi Türkmen, hırsızın girdiği yeri tahmin ederek kıskıvrak yakaladı.

    Hırsız köylüsü çıktı

    Hırsızı etkisiz hale getiren dükkan sahibi, hırsızla konuştuğunda şahsın kendi köylüsü olduğunu söylemesi üzerine şaştı kaldı.

    Şüpheli gözaltına alındı

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, hırsızlık şüphelisi şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü VİDEO

    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü #1

    "Hırsız köylüm çıktı, ailesini falan herkesi tanıyorum"

    Dükkanına giren hırsızın kendi köylüsünü olduğu söyleyen Erkan Türkmen, "Sabah 05.30’da iş yerimizi açmaya geldiğimde içeride hırsız olduğunu fark ettim. Bağırdım tabii, o sırada hırsız panik yaptı. Ben içeriye girdiği yeri tahmin ettiğim için hemen o noktaya koştum.

    Dolabın üstünden atlayarak kaçmaya çalıştı. O sırada yakaladım hırsızı. Polisi aradık, geldi aldılar. Yarım saat sonra tekrar gelip özür diledi.

    Dükkanıma giren hırsız, köylüm çıktı. Ailesini falan herkesi tanıyorum. Tanıdık çıktığı için de çok üzüldüm. Ailevi nedenlerden dolayı 2-3 gündür eve gitmiyormuş. Aç kaldığı için girmiş." dedi.

    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü #2

    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü #3

    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü #4

    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü #5

    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü #6

    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü #7

    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü #8

    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü #9


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