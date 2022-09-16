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    Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet hırsızı yakalandı

    Gece saatlerinde hasta otoparkından motosiklet çalan şahıs, devriye atan polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli 5 kilometre kaçmasının ardından yakalandı.
    • 16.09.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 09:05
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    Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet hırsızı yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ve şüpheli kovalamacası yaşandı.

    Gece saatlerinde bölgedeki hastane otoparkında hırsızlık yapıldı.

    Mustafa Kızılaslan'a ait olan motosiklet şüpheli tarafından düz kontak marifetiyle çalındı.

    Ekipler harekete geçti

    Durumu fark eden Kızılaslan, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede devriye atan ekipler, plakasız motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi.

    Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet hırsızı yakalandı ViDEO

    Bursa da dur ihtarına uymayan motosiklet hırsızı yakalandı #1

    'Dur' ihtarına uymadı

    Bunun üzerine polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, hızla kaçmaya başladı.

    Yaklaşık 5 kilometre kovalamaca sonucu şüpheli Atakan D. yakalandı.

    Bursa da dur ihtarına uymayan motosiklet hırsızı yakalandı #2

    "Bir şey yapmadım"

    Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, "Bir şey yapmadım" dedi.

    İHA'nın aktarımına göre; motosiklet ise sahibine teslim edildi.

    Bursa da dur ihtarına uymayan motosiklet hırsızı yakalandı #3

    Bursa da dur ihtarına uymayan motosiklet hırsızı yakalandı #4


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