Bursa'da emekli öğretmenin öldürdüğü eşi ile yeni barıştığı ortaya çıktı

Bursa'da emekli öğretmenin öldürdüğü eşi ile yeni barıştığı ortaya çıktı

Emekli öğretmenin 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü eşi, toprağa verildi. Çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladığı, cinayetten kısa süre önce de tekrar barıştıkları öğrenildi.

Bursa’nın Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak'ta ikamet eden emekli öğretmen Yusuf Karayün (70) ile eşi Aynur Karayün (62) dün sabaha karşı tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Yusuf Karayün, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

CANINA KIYMAK İSTEDİ

Daha sonra aynı bıçakla intihara kalkışan Karayün, yaralı halde polisi arayıp ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karayün ise daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Yusuf Karayün'ün henüz ifadesi alınamazken, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

4 BIÇAK DARBESİ VURDU

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan Aynur Karayün'ün cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

4 bıçak darbesi ile öldüğü belirlenen Karayün'ün cenazesi, Runguçpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE BARIŞTI

Öte yandan Yusuf Karayün'ün Aynur Karayün ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden 1 çocuğu olduğu belirtildi.

Çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladığı, cinayetten kısa süre önce de tekrar barıştıkları öne sürüldü.