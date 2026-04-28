Bursa'da iki grup arasındaki tekme ve sopalı kavga kameraya yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydan kavgası...

Dün akşam saatlerinde Güneştepe Mahallesi’nde yaşanan olayda gergin anlar yaşandı.

Sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma çıktı.

TEKME VE SOPALI KAVGA

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Daha sonra tarafların birbirine tekme ve sopalarla saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Polislerin olay yerine gelmesinin ardından taraflar kavgayı sonlandırıp bölgeden uzaklaştı.