Bursa'da kaldırım taşıyla bankaya saldırdı

Hesabına Amerika ve Japonya üzerinden 100 bin dolar geldiğini iddia eden bir şahıs, hesabı bile bulunmayan bankanın bankamatiklerini ve camlarını kırdı.

Bursa'nın Fomara Meydanı üzerinde bulunan bir bankanın önüne gelen 35 yaşındaki O.Z, eline aldığı taşla ortalığı birbirine kattı.

"HESABIMA 100 BİN DOLAR GELDİ"

İçerideki görevlilere, "Benim hesabıma Amerika ve Japonya’dan 100 bin dolar geldi. Bana onu verin." diyen şahıs, önce camları daha sonra bankamatikleri tuz buz etti.

Bursa'da '100 bin dolar gelecek' dedi, bankanın camlarını kırdı

POLİS GÖZALTINA ALDI

Banka görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen O.Z., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.