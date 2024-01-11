Bursa'da kaldırımda yürüyen Beyza, cipin altında kalarak can verdi

Bursa'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, Ü.U. yönetimindeki 34 YZ 4443 plakalı cip, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kaldırımda yürüyen öğrenciye çarptı
Aşırı süratli olduğu iddia edilen cip, virajda savrulup kaldırıma çıkarak, okul çıkışı evine gitmek için otobüs durağına yürüyen Beyza Nur Gecü’ye çarptı.
Çevredekiler, düşerek başını kaldırıma çarpan Gecü’nün yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Gecü, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde kurtarılamadı.
Koç Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Beyza Nur Gecü, 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.
Sürücü tutuklandı
Gözaltına alınan sürücü Ü.U. adlı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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