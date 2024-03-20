Bursa'da kar payı vaadiyle müşterilerini dolandırıp kaçan kuyumcular yakalandı Kâr payı vaadiyle müşterilerinin altınlarını ve dövizlerini emanet alarak, dükkanı boşaltıp kaçtıkları iddia edilen kuyumcular Murat Y. ve İbrahim K. düzenlenen operasyonla yakalanırken şikayetçi sayısı 55'e yükseldi.

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DHA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kuyumcu Murat Y. ile ortağı İbrahim K., iddiaya göre müşterilerinin yatırım amaçlı satın aldıkları altınları, kâr payı vereceğini taahhüt edip emanet almaya başladı.

Uygun fiyata döviz de bozan şüpheliler, bir süre sonra müşterilerine, ellerinde nakit olmadığını, daha sonra ödeme yapacaklarını söyleyerek döviz birikimlerini emanet aldı.

Dün sabah saatlerinde kuyumcuya giden bir müşteri, dükkanın kapalı olduğunu görünce camdan içeri baktı.

İhbarda bulundular

Sergilenen altınların da yerinde olmadığını ve dükkanın boşaltıldığını gören kişi, dolandırıldığını anlayıp, ihbarda bulundu.

Kısa süre sonra çok sayıda kişi, kuyumcu dükkanının önünde toplandı.

Ekipler çalışmalara başladı

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mağdurları şikayetçi olmaları için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne yönlendirdi.

50 bin liradan 2 milyon liraya kadar dolandırıldıklarını öne süren 15 kişinin şikayetiyle, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şikayetçi sayısı 55'e yükseldi

Haberin duyulmasının ardından şikayetçi sayısı 55'e ulaştı.

Gözaltına alındılar

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Murat Y.'yi Bursa'da, ortağı İbrahim K. ile eşi Özlem K.'yi Bolu'da yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)