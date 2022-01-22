Bursa’da kartopu oynarken köpek saldırdı

Sokakta sahipsiz dolaşan köpeği saldırması sonucu kulağından yaralanan Yusuf Can O.(13), ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Yusuf Can O.(13), spor tesisi sahasında arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başladı.

O sırada K9 tabir edilen kurt köpeği, gence saldırdı.

Kulağından ısırılan genç, kanlar içinde kaldı.

KULAKTA DOKU KAYBI VAR

Köpeğin saldırısına uğrayan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemede sol kulağında doku kaybı oluşan genç tedavinin ardından plastik cerrahi bölümüne sevk edildi.

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"SAHİBİ BIRAKIP GİTMİŞ"

Olayı anlatan Yusuf Can O., "Kar topu oynayıp, kardan sur yapıyorduk. Bir anda ayağım kaydı, yere düştüm. Kurt cinsi köpek kulağımı ısırdı. Yüzüm kan oldu. Sahibi bırakıp gitmiş. Koşa koşa eve gittim. Sonra hastaneye geldik. Şikayetçiyim” dedi.

















