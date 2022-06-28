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    Bursa’da kontrolden çıkan otomobil markete daldı

    Kontrolden çıkan otomobil, bir marketin camına çarptı. O sırada marketin önünde bulunan 2’si çocuk 5 kişi kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
    • 28.06.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 14:00
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    Bursa’da kontrolden çıkan otomobil markete daldı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan toptan malzeme satan bir süper markete dün akşam saat 17.30 sıralarında alışverişe gelen kadın sürücü, otomobilini park etmek istedi.

    Bu sırada araç kontrolden çıkarak, hızla marketin camına ve kirişine çarptı.

    5 kişi şans eseri kurtuldu

    Mağaza çalışanı 2 kişi, 2 çocuk ve bir yaşlı kadın kazadan şans eseri kurtuldu.

    Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da kontrolden çıkan otomobil marketin camına çarptı VİDEO

    “Yaşlı teyzemize çarpıyor ama…”

    Yaşananları İHA’ya anlatan mağaza sorumlusu Ragib Aslan, “Kaza, akşamüzerine doğru saat 17.30 sıralarında oldu. Galiba ehliyetini yeni almış bir kadın sürücü aracıyla birlikte kontrolsüz bir şekilde gelerek mağazanın dış kısmına çarptı. Çarptığı yerde bizim iki görevlimiz ve yaşlı bir teyzemizle iki çocuk duruyordu. Allah'tan kazayı kıl payı atlatıyorlar. Yaşlı teyzemize çarpıyor ama çok şükür kötü bir şey yok. Kazayı ucuz atlattı herkes.” dedi.

    Bursa’da kontrolden çıkan otomobil markete daldı #1

    Bursa’da kontrolden çıkan otomobil markete daldı #2

    Bursa’da kontrolden çıkan otomobil markete daldı #3


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