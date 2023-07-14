Bursa'da mahsur kaldıkları mağaradan kurtarılan 9 defineciden 8'i tutuklandı Bursa'da tarihi mağarada mahsur kalan ve ekipler tarafından kurtarılan 9 defineciden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Bursa'nın İznik ilçesi Kızıltepe mevkisinde 35 metrelik mağarada definecilerin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon başlatıldı, bölgeye giden İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri definecilerden 9'unu gözaltına aldı.

Mağarada mahsur kalan 2 defineci için de bölgeye AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken ekipler 1 saatlik çalışmayla mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

8'i tutuklandı

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 defineci ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan Y.E. (56), N.D. (67), S.A.B. (53), F.Y. (48), K.Y. (32), M.Ç. (53), H.A. (53) ve N.E. (54) tutuklanırken Umut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2019'da bir defineci yaşamını yitirmişti

2019 yılında aynı bölgede eşkıyanın hazinesini arayan 7 defineci mahsur kalmış, jeneratör gazından zehirlenen bir defineci ise hayatını kaybetmişti.