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    Bursa'da metro duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü

    Bursa'da metro duvarına çarptıktan sonra devrilen otomobilin içinde sıkışan sürücü, yarım saat süren çalışmayla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • 04.06.2022 - 08:45
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    Bursa'da metro duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde S.A. yönetimindeki 16 R 6026 plakalı otomobil, metro duvarına çarptı.

    Metro duvarına çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle devrildi. Aracın içerisindeki sürücü S.A. ise otomobilde sıkışarak ağır yaralandı.

    Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yarım saat içerisinde kurtarıldı

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı otomobilde, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    İHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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