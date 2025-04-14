Bursa'da motosiklet, vinç ile çarpıştı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücü Sercan D.(25) yönetimindeki vinç ile sürücü Mehmet T. (34) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Olayda, sürücü çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düştü.
1 YARALI
Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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