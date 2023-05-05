Bursa'da müdür yardımcısını tabancayla yaralayan veli tutuklandı Bursa Karacabey'de okul müdür yardımcısını bacağından vuran veli denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine mahkemece tutuklandı.

İHA

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu'nda dehşet anları...

Anasınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.'nin sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden baba Ferdi Y. (28), yakını O.Y. (26) ile birlikte okula geldi.

Müdür yardımcısı İsmail Küçük (51) ile durumu konuştuktan sonra merdivenlerden müdürün odasına doğru yöneldi.

Müdür yardımcısını vurdu

4 çocuğu olan ve eşinden yeni bir bebek bekleyen Ferdi Y., bir anda belinden çıkardığı silahı arkası dönük olan müdür yardımcısı İsmail Küçük'e doğru ateşledi.

Bacağından yaralanan müdür yardımcısı Küçük, okuldaki öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Savcılığın itirazı sonrası tutuklandı

Ferdi Y. ile O.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet çıkışı muhabirlerin, "Neden yaptınız?" sorusuna Ferdi Y., "Yanlışlıkla oldu. Pişmanım" şeklinde yanıt verdi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı sonucu tekrar gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken O.Y. ise serbest bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan İsmail Küçük'ün taburcu olduğu öğrenildi.