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    Bursa'da otel odasında 'fuhuş' tuzağı kurup gasp yapan 5 şüpheli tutuklandı

    Fuhuş için 2 kadınla buluşan 2 arkadaş, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi. Gaspçı 3 kişi ile suç ortakları 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 16.09.2020 - 09:39
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    Bursa'da otel odasında 'fuhuş' tuzağı kurup gasp yapan 5 şüpheli tutuklandı

    Dün sabah Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu.

    2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

    KAÇARKEN YAKALANDILAR

    İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.

    Bursa da otel odasında fuhuş tuzağı kurup gasp yapan 5 şüpheli tutuklandı #1

    5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da otel odasında fuhuş tuzağı kurup gasp yapan 5 şüpheli tutuklandı #2

    Bursa da otel odasında fuhuş tuzağı kurup gasp yapan 5 şüpheli tutuklandı #3

    Bursa da otel odasında fuhuş tuzağı kurup gasp yapan 5 şüpheli tutuklandı #4

    Bursa da otel odasında fuhuş tuzağı kurup gasp yapan 5 şüpheli tutuklandı #5

    Bursa da otel odasında fuhuş tuzağı kurup gasp yapan 5 şüpheli tutuklandı #6

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