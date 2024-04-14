Bursa'da otobüsün su borusu bomba gibi patladı Bursa'da seyir halinde olan belediye otobüsünün su borusunun patladığı anlar görüntülendi.

İHA

Bugün öğlen saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde, hat üzerinde seyir halinde olan belediye otobüsünün su borusu bir anda bomba gibi patladı.

Patlama anı araç içi kamerasında

O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Otobüs şoförü, otobüsü tamir ettikten sonra yoluna devam etti.

"Patlama sesini duyunca kendimi dışarı attım"

Öte yandan, patlama meydana geldiğinde iş yerinde olduğunu söyleyen Sabahattin Yatçı, şu ifadeleri kullandı:



Ben dükkanımda otururken bir patlama sesi geldi. Patlama sesini duyunca kendimi dışarı attım. Otobüsün su borusu patlamış. Otobüs içerisindeki vatandaşlar panik yaptı. Çok şükür can kaybı ve yaralanan olmadı. Şoför arabayı kenara çekti ve tamirini yaptı. Tamir yapıldıktan sonra otobüs yoluna devam etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)