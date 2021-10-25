Bursa'da polis takibindeyken takla atan araçtaki 3 kişi, yaya olarak kaçtı

Bursa'da polis takibindeyken takla atan araçtaki 3 kişi, yaya olarak kaçtı

İnegöl ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç takla atarken, araçtan çıkan 3 şüpheli, yaya olarak kaçıp kayıplara karıştı.

Bursa İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

3 KİŞİ ARAÇLA KAÇARKEN KAZA YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören 3 şüpheli, 16 LH 742 plakalı hafif ticari araca binerek kaçmaya başladı. Olay yerine yakın toprak yığınına çarpan şüphelilerin aracı takla attı.

ARAÇTAN İNİP YAYA OLARAK KAÇTILAR

Araçtan inen 3 şüpheli, yaya olarak kaçtı. Takla atan araç, yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.