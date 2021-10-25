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- Bursa'da polis takibindeyken takla atan araçtaki 3 kişi, yaya olarak kaçtı
Bursa'da polis takibindeyken takla atan araçtaki 3 kişi, yaya olarak kaçtı
İnegöl ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç takla atarken, araçtan çıkan 3 şüpheli, yaya olarak kaçıp kayıplara karıştı.
- DHA
- 25.10.2021 - 05:08
Bursa İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
3 KİŞİ ARAÇLA KAÇARKEN KAZA YAPTI
İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören 3 şüpheli, 16 LH 742 plakalı hafif ticari araca binerek kaçmaya başladı. Olay yerine yakın toprak yığınına çarpan şüphelilerin aracı takla attı.
ARAÇTAN İNİP YAYA OLARAK KAÇTILAR
Araçtan inen 3 şüpheli, yaya olarak kaçtı. Takla atan araç, yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.