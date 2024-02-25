Bursa'da polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu: Yakalanınca ağlayıp birbirlerini suçladılar Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç, Bursa caddelerini birbirine kattı. Şüpheli şahısların kaçtığı araçta uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Kaçarken başka araca çarpıp yakalanan şüpheliler önce ağladı, sonra da suçu birbirine attı.

İHA

Bursa'da emniyet güçlerinden kaçan araçta uyuşturucu bulundu.

Araçta yakalanaların polise yakalandıklarında suçu birbiri üzerine atarak ağlamaları ise geceye damgasını vurdu.

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp şehri birbirine katan araçtaki 3 kişi, yunus polisinin amansız takibi sonrası kıskıvrak yakalandı.

Geçtiğimiz gece Doburca Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde polisinin şüphelenerek durdurmak istediği 16 BCY 892 plakalı Nissan marka otomobil ihtarlara aldırış etmeyerek kaçtı.

İzmir yolu üzerinde yunus polislerinin kovaladığı araç, önce Ataevler sonra Özlüce ve 100. Yıl mahallelerinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Yunus polisleri aracın peşini bırakmadı

Motosikletli ve araçlı yunus polislerinin amansız takibi sonrası 100. Yıl Mahallesi 512. Sokak üzerinde park halindeki 16 DA 311 plakalı otomobile çarpınca ağır hasar alıp hareket edemedi.

172 gram metamfetamin

Kaçarken bir araca çarparak hasar veren SUV otomobilde yapılan aramada 172 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polisler, araçtaki 3 şahsı etkisiz hale getirdi.

Aracı kullanan ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Kıskıvrak yakalanan şahıslardan biri ağlayıp suçu diğer iki kişinin üzerine atarken, aracın sürücü mahallinde yakalanan ehliyetsiz ve 88 promil alkollü Hanifi Buğra M. aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

Halıcılık yaptığı öğrenilen şahıs, işlem yapan polis ekiplerine, "Ehliyetim yok, alkollüyüm ama yemin ederim aracı ben kullanmıyordum." dedi.

Gözaltına alındılar

Aracın sağ ön yolcu koltuğunda oturan tesisatçı Berkay Y. ile arka koltukta oturan ve garsonluk yaptığı belirtilen yaşı küçük A.E.K. de gözaltına alındı.

Yapılan UYAP sorgusunun ardından aranan şahıslar olmadığı tespit edilen 3 kişi, ele geçirilen uyuşturucu madde ile birlikte ifadeleri alınmak üzere Organize Sanayi Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Emanet alarak kullandıkları araçla ağır hasarlı kaza yaptılar

Öte yandan, şahısların polisten kaçarken başka bir araca çarpıp hurdaya çevirdiği, SUV aracı bir başkasından emanet aldıkları ortaya çıktı.

Araç sahibi şahısları telefonla arayıp ulaşmak istese de aracın bluetoothuna bağlı telefona bakan olmadı.

Aracın sürücüsüne 87 bin 54 TL ceza kesildi

Aracın sürücüsü Hanifi Buğra M.'ye sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanma, ters yönde seyretme, muayenesiz, alkollü araç kullanma, "dur" ikazına uymama ve drift konularını ihlal ettiğinden toplamda 87 bin 54 TL cezai işlem uygulanıp, araç ise trafikten men edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)