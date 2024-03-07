Bursa'da polisten kaçtığı anları 'yakalayamazsınız' diyerek kaydetti! Paketlendi Uygulama noktasından kaçan motosiklet sürücüsü, kovalamaca anlarını kaydederek sosyal medyada paylaştı. Plakayı notlarına alan polis, sürücüyü motosikletiyle gittiği bir işletmede çorba içerken yakaladı.

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İHA

Bursa'da hareketli anlar yaşandı.

Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde denetim yapan trafik ekipleri, kural tanımayan sürücüleri tespit ediyor.

Kovalamaca anlarını kaydedip paylaştı

Geçtiğimiz hafta, denetimleri gören 22 yaşındaki Semih A. ise motosikletle seyir halindeyken, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Kask kamerası ile kovalamaca anını kayda alan sürücü, o anları sosyal medya hesabından hem kendi hem de başka sayfalara attı.

Çorba içerken yakalandı

Milyonların eriştiği görüntüyü herkes unutsa da polis unutmadı.

Gece bekçilerinin devriye attığı esnada rastladığı şüpheli motosiklet, bir işletmenin önünde kaldırıma park edilmiş şekilde görüldü.

Sürücüyü çorba içerken yakalayan ekipler, durum üzerine trafik ekiplerine bilgi verdi.

Hem aracı men edildi hem ceza yedi

Trafik polislerinin gelmesiyle hakkında işlem yapılan Aksüt’ün motosikleti trafikten men edilirken, 17 bin lira da idarî ceza uygulandı.

Genç sürücü, sosyal medyada fenomen olmak isterken yediği cezalarla kalınca “Artık kaçmayacağım.” dedi.

O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)