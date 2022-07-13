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    Bursa'da 'sapık' iddiası ile darbedilen şahsın telefonu temiz çıktı

    Bursa'da 'sapık' iddiası ile darbedilen şahsın telefonu temiz çıktı

    Nilüfer'de metroda kadınların fotoğrafını çekiyor iddiası ile darbedilen yabancı uyruklu İbrahim E., telefonu temiz çıkınca saldırganlardan şikayetçi oldu.
    • 13.07.2022 - 11:00
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    Son dönemde maksatlı şekilde körüklenen yabancı düşmanlığı nedeniyle şiddet olayları artış gösterdi.

    Kamuoyuna yansıyan, yabancı uyruklu şahısların kadınları telefonlarla görüntülediği ahlaksız münferit olaylar, genelleme yapılarak tüm yabancılar hedef haline getirildi.

    Bu gelişmeler yabancı uyrukluların haksız yere itham edilmesine ve şiddete maruz kalmasına neden oldu.

    Bunun son örneği Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı.

    'Kadınların fotoğrafını çektin' iddiası

    Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda 10 Temmuz'da yabancı uyruklu İbrahim E., metroya bindi.

    İbrahim E., vagondaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla, diğer yolcular tarafından darbedildi.

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olayın ardından polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

    Bursa metro istasyonunda taciz iddiasına dayak VİDEO

    Suçlamaları reddetti

    Hastanede tedavisi tamamlanan İbrahim E.’nin polis ekiplerince alınan ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

    Telefonundan fotoğraf çıkmadı

    İbrahim E.’nin cep telefonunda yapılan incelemede ise metroda çekilen herhangi bir fotoğrafa rastlanılmadı.

    Şikayetçi oldu

    Bunun üzerine İbrahim E. ise kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.

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