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    Bursa'da sel: Yaşlı adam son anda kurtuldu

    Sele dönüşen sağanak yağışta tarım alanları zarar görürken, 65 yaşındaki adam sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. O anlar kamerada.
    • 31.08.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 18:13
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    Bursa'da sel: Yaşlı adam son anda kurtuldu

    Bursa'da beklenen sağanak yağış sele neden oldu.

    Tarım alanlarının zarar gördüğü olayda, Osmangazi ilçesinin köylerinde, üzüm, incir, domates, kavun, karpuz bahçelerinde büyük zarar meydana geldi.

    Karabalçık köyünde de sel suları araçları sürükledi.

    Yaşlı adam selde mahsur kaldı

    Tarladan erik hasadından dönerken kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi de zor anlar yaşadı.

    Son anda kurtuldu

    Genç bir köy sakini, "Ömer Amca diğer kamyonete bin" diye bağırarak yaşlı adamı yönlendirdi. Yaşlı adam, son anda sel sularından kurtuldu.

    Bursa da sel: Yaşlı adam son anda kurtuldu #1

    Bursa da sel: Yaşlı adam son anda kurtuldu #2


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