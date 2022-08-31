Bursa'da sel: Yaşlı adam son anda kurtuldu

Sele dönüşen sağanak yağışta tarım alanları zarar görürken, 65 yaşındaki adam sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. O anlar kamerada.

Bursa'da beklenen sağanak yağış sele neden oldu.

Tarım alanlarının zarar gördüğü olayda, Osmangazi ilçesinin köylerinde, üzüm, incir, domates, kavun, karpuz bahçelerinde büyük zarar meydana geldi.

Karabalçık köyünde de sel suları araçları sürükledi.

Yaşlı adam selde mahsur kaldı

Tarladan erik hasadından dönerken kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi de zor anlar yaşadı.

Son anda kurtuldu

Genç bir köy sakini, "Ömer Amca diğer kamyonete bin" diye bağırarak yaşlı adamı yönlendirdi. Yaşlı adam, son anda sel sularından kurtuldu.