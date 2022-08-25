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    Bursa'da selin bilançosu ortaya çıktı: 4 yaralı

    Bölgede gece saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Sabahı ilk ışıklarında ortaya çıkan manzaralar, vatandaşları korkuttu. Çalışmalar sürüyor.
    • 25.08.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 13:43
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    Bursa'da selin bilançosu ortaya çıktı: 4 yaralı

    Bursa gece saatlerinde sele teslim oldu...

    Orhangazi ilçesine bağlı birçok mahalle yağmur nedeniyle hasar gördü.

    Paşapınar Mahallesi'nde, şiddetli yağmur ve dolu yağışından sonra köyün içinden geçen ve bir süre önce kapatılarak yer altına alınan dere taştı.

    Taşkın nedeniyle bölgede bulunan araçlar adeta sürüklendi.

    4 kişi sel sularına kapıldı

    Öte yandan vatandaşlar ise şiddetli yağmur dinene kadar evlerinden çıkamadı.

    Bu sırada hafta sonları dinlenmek için geldikleri prefabrik ev su alınca dışarı çıkan 4 kişi sel sularına kapıldı.

    Mahalle sakinleri ve ekiplerin yardımı ile kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Bursa'da selin bilançosu ortaya çıktı: 4 yaralı ViDEO

    Bursa da selin bilançosu ortaya çıktı: 4 yaralı #1

    11 ev ve 9 araç hasar gördü

    Geceyi zor şartlar altında geçiren vatandaşlar, gün aydınlanınca selin bilançosuyla karşılaştı.

    Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, 11 ev ve 9 araçta hasar olduğu belirlendi.

    Bursa da selin bilançosu ortaya çıktı: 4 yaralı #2

    Ekipler hummalı çalışma yürütüyor

    İHA'nın aktarımına göre; bölgede içme suyu, elektrik ve internet hatlarıyla ilgili sıkıntılar sürerken, geceden beri aralıksız çalışan ekipler sel sularının taşıdığı kayalar ve ağaçları temizlemeyi sürdürüyor.

    Paşapınar’da ekipler, hummalı çalışma yürüterek yaraları sarmaya çalışıyor.

    Bursa da selin bilançosu ortaya çıktı: 4 yaralı #3

    Bursa da selin bilançosu ortaya çıktı: 4 yaralı #4

    Bursa da selin bilançosu ortaya çıktı: 4 yaralı #5

    Bursa da selin bilançosu ortaya çıktı: 4 yaralı #6

    Bursa da selin bilançosu ortaya çıktı: 4 yaralı #7

    Bursa da selin bilançosu ortaya çıktı: 4 yaralı #8


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