DHA
Bursa'da ilginç anlar yaşandı.
İnegöl ilçesinde seyir halindeki araçta bulunan bir vatandaş, dikkatini çeken olayı kaydetti.
Arızayı tespit etmek istedi
Görüntülerde, oto tamircisi olduğu iddia edilen kişinin otomobilin motor kısmındaki arızayı tespit etmek için tehlikeli bir yönteme başvurduğu görüldü.
Seyir halindeyken motor kısmına oturdu
Otomobilin kaputunu açarak, motor kısmına oturan tamirci, seyir halindeyken arızayı tespit etmeye çalıştı.
Kameraya yansıdı
O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Kazaya davetiye çıkarılan anlar, tepki çekti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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