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Bursa'da seyir halindeyken otomobilin motor kısmındaki arızayı bulmaya çalıştı

Bursa'da seyir halindeyken otomobilin motor kısmındaki arızayı bulmaya çalıştı Oto tamircisi olduğu iddia edilen bir kişi kaputunu açıp, motor kısmına oturduğu otomobildeki arızayı seyir halindeyken tespit etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu ile kayda alındı.