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    Bursa’da şoför takla atan aracın içinde sıkıştı

    Takla atan aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 08:59
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    Bursa’da şoför takla atan aracın içinde sıkıştı

    Bursa-Yenişehir yolunda sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

    Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Yenişehir yönünden Bursa istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın önce sol ön tekerliği koptu.

    Teker, yola fırlayınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    20 METRE SÜRÜKLENDİ

    Araç önce refüje çarptı ardından taklalar attı. 20 metre sürüklenen araç yan yatarak durabildi.

    Trafikteki diğer sürücüler ekiplere haber verdi.

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    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

    Bursa'da tekerleği kopan araçta sıkıştı, dakikalarca kurtarılmayı bekledi VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

    Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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