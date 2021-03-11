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- Bursa’da şoför takla atan aracın içinde sıkıştı
Bursa’da şoför takla atan aracın içinde sıkıştı
- İHA
- 11.03.2021 - 08:59
Bursa-Yenişehir yolunda sabah saatlerinde kaza meydana geldi.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Yenişehir yönünden Bursa istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın önce sol ön tekerliği koptu.
Teker, yola fırlayınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
20 METRE SÜRÜKLENDİ
Araç önce refüje çarptı ardından taklalar attı. 20 metre sürüklenen araç yan yatarak durabildi.
Trafikteki diğer sürücüler ekiplere haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu kurtardı.
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HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.