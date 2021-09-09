Bursa’da süratli giden otomobil kaza yaptı: Araçtan içki şişeleri çıktı

Bursa’da süratli giden otomobil kaza yaptı: Araçtan içki şişeleri çıktı

İçerisinden içki şişelerinin çıktığı araç, aşırı hızla seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde alkollü ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 77 AD 426 plakalı aracın sürücüsü İpek I., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç aydınlatma direğine çarparak dururken direğin devrilmesiyle yol kenarına park eden bir başka araçta da hasar oluştu.

ARAÇTAN YARALI ÇIKARILDILAR

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta bulunan İpek I., Zeki Batuhan B. ve Damla A. yaralı olarak araçtan çıkarıldı.





HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





OTOMOBİLDEN İÇKİ ŞİŞELERİ ÇIKTI

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan, üç kişinin yaralandığı kazada otomobildeki içki şişeleri dikkat çekti.