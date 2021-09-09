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    Bursa’da süratli giden otomobil kaza yaptı: Araçtan içki şişeleri çıktı

    İçerisinden içki şişelerinin çıktığı araç, aşırı hızla seyir halindeyken kontrolden çıktı.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 10:25
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    Bursa’da süratli giden otomobil kaza yaptı: Araçtan içki şişeleri çıktı

    Bursa’nın Kestel ilçesinde alkollü ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 77 AD 426 plakalı aracın sürücüsü İpek I., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Araç aydınlatma direğine çarparak dururken direğin devrilmesiyle yol kenarına park eden bir başka araçta da hasar oluştu.

    ARAÇTAN YARALI ÇIKARILDILAR

    Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Araçta bulunan İpek I., Zeki Batuhan B. ve Damla A. yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

    Bursa’da süratli giden otomobil kaza yaptı: Araçtan içki şişeleri çıktı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa’da süratli giden otomobil kaza yaptı: Araçtan içki şişeleri çıktı #2

    OTOMOBİLDEN İÇKİ ŞİŞELERİ ÇIKTI

    Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

    Öte yandan, üç kişinin yaralandığı kazada otomobildeki içki şişeleri dikkat çekti.

    Bursa’da süratli giden otomobil kaza yaptı: Araçtan içki şişeleri çıktı #3

    Bursa’da süratli giden otomobil kaza yaptı: Araçtan içki şişeleri çıktı #4

    Bursa’da süratli giden otomobil kaza yaptı: Araçtan içki şişeleri çıktı #5

    Bursa’da süratli giden otomobil kaza yaptı: Araçtan içki şişeleri çıktı #6

    Bursa’da süratli giden otomobil kaza yaptı: Araçtan içki şişeleri çıktı #7

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