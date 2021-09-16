Bursa'da surlara çıkan şahıs toprak zemine düşerek ağır yaralandı

İzlediği manzara karşısında dengesini kaybeden vatandaş, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Bursa Surları'nda kaza yaşandı.



Surlara manzara izlemek için çıkan Saadettin Akman, dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.

Ağaç dallarının yavaşlattığı Akman, toprak zemine düşerek yaralandı. Akman'ın yardım isteğini duyan mahalle halkı durumu polis ekiplerine bildirdi.

İTFAİYEDEN DESTEK İSTEDİLER

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, şahsın düştüğü bölgeye ulaşmak için çalışma başlatırken itfaiyeden de destek istedi.

MAHALLE SAKİNLERİ SEFERBER OLDU

Metruk bir binanın bahçesinden ağaçlık alana giriş olduğunu belirleyen ekipler, yaralı adamı kurtarmak için harekete geçti. İlk müdahalenin ardından sedyeye alınan Akman, düştüğü yerden güçlükle çıkartıldı.

Ekipler tarafından Akman'ı düştüğü bölgeden çıkartmak için seferber olan çalışmalara mahalle sakinleri de katıldı.





SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından kurtarılan Saadettin Akman, ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık olduğu tespit edilen yaralı adamın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



