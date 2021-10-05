Bursa'da temiz hava ve manzara bu köydeki ev fiyatlarını uçurdu

Bursa'da temiz hava ve manzara bu köydeki ev fiyatlarını uçurdu

Bursa'da temiz havası ve manzarasıyla dikkat çeken köyde ev fiyatları, lüks semtlerle yarışıyor.

Bursa'da İnegöl ilçesinin Çayyaka köyünün Boğazova Yaylası'nda ikinci bir köy oluştu. Bin 200 rakımlı yaylada 500 hane bulunuyor.

Ormanların içinde bulunan tabiat harikası köy, herkesi manzarası ve temiz havasıyla kendine hayran bırakıyor.

Bölgede bulunan alabalık tesislerine ve piknik alanlarına hafta sonu çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor.

LÜKS SEMTLERLE YARIŞIYOR

Tabiat harikası köyde ev fiyatları ise Bursa'nın lüks semtlerindeki ev fiyatlarıyla yarışıyor.

Boğazova Yaylası'nda evlerin fiyatı 500 bin liradan başlayıp, 3 milyon liraya kadar çıkıyor.

Köyde çok az sayıda satılık ev bulunurken, satılık evler cep yakıyor.

"UCUZ EV YOK, FİYATLAR 500 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Boğazova Yaylası'nı görenin hayran olduğunu ifade eden Ömer Ağdık, "Burası tabiatı havasıyla her insanın keşfetmesi gereken bir yer. Köyde alabalık çiftlikleri var. Köyde lüks evler var. Burada 1.200 rakım bulunuyor. Burayı gelip görenler hayran kalıyor. Burada 500 hane var. Ucuz ev yok. Ev fiyatları 500 bin liradan başlıyor yukarıya doğru çıkıyor." dedi.