Alışveriş yapmak için girdiği markette raflara bakan müşteri, yangın tüpüne çarptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir markette yangın tüpü paniği yaşandı.

Alışveriş yapmak için markete gelen bir müşteri, etrafındaki raflara baktığı sırada duvarda asılı olan yangın tüpüne çarptı.

MÜŞTERİLER PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Tüpün yere düşmesiyle içinde bulunan kimyasal toz marketi sardı. Market içerisinde bulunan müşteriler panik yaşayarak dışarı çıktı.

Bursa'da yere düşen yangın tüpü marketi sardı ViDEO

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O anlar marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.