Almanya'dan izinli olarak memleketine gelen vatandaş, evinde 20 gündür 2 kişinin kaldığını ve şahısların birçok elektronik eşyayı sattıklarını gördü. Evde yakalanan şüpheliler polise teslim edildi.

Hırsızların rahatlığı, ev sahibini hem korkuttu hem şaşırttı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendine ait evi olan Adem Çiftçi, Almanya’dan tatil için memleketine geldi.

Kapıyı açtığında gördükleri karşısında şaşıran Çiftçi, evinin altüst edildiğini gördü.

2 kişinin odada saklandığı görüldü

Korkuyla komşularına seslenen gurbetçi, apartman sakinleriyle birlikte evini incelemeye başladı.

Bu sırada odalarda saklanan biri kadın iki kişiyi yakaladı.

Elektonik eşyaları sattılar

Ev sahibine, "Biz bu evi Suriyeliden kiraladık." diyen Sinan P. ile Sabriye S., kaçmak isterken ev sahibi ve komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Öte yandan şüphelilerin uzun süredir evde konakladığı belirlenirken çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotu ve elektrikli süpürgeleri de satıp evdeki çeşmeleri söktükleri ortaya çıktı.

Bursa'daki evine gelen gurbetçi eşyalarının satıldığını fark etti VİDEO



"15-20 gündür burada kalmışlar"

Aynı apartmanda oturan Ahmet Kaya, "Almanya'dan gelen ev sahibi komşumuzla eve girip kontrol ettik, hırsızlar denk geldi. Bizi görünce şaşırdılar. Hırsızlar 'Evi Suriyelilerden kiraladık' dediler. 15-20 gündür burada kalmışlar. Yemek falan yemişler. Yakaladık polise teslim ettik." dedi.

Hırsızlık suçundan adliyeye çıkacaklar

Gözaltına alınan Sinan P. ile Sabriye S.'nin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

DHA'nın aktarımına göre; şüpheliler, ifadelerinin ardından 'Hırsızlık' suçundan adliyeye çıkartılacak.





