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    Bursa'daki evine gelen gurbetçi eşyalarının satıldığını fark etti

    Almanya'dan izinli olarak memleketine gelen vatandaş, evinde 20 gündür 2 kişinin kaldığını ve şahısların birçok elektronik eşyayı sattıklarını gördü. Evde yakalanan şüpheliler polise teslim edildi.
    • 21.09.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 10:02
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    Bursa'daki evine gelen gurbetçi eşyalarının satıldığını fark etti

    Hırsızların rahatlığı, ev sahibini hem korkuttu hem şaşırttı...

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendine ait evi olan Adem Çiftçi, Almanya’dan tatil için memleketine geldi.

    Kapıyı açtığında gördükleri karşısında şaşıran Çiftçi, evinin altüst edildiğini gördü.

    2 kişinin odada saklandığı görüldü

    Korkuyla komşularına seslenen gurbetçi, apartman sakinleriyle birlikte evini incelemeye başladı.

    Bu sırada odalarda saklanan biri kadın iki kişiyi yakaladı.

    Bursa daki evine gelen gurbetçi eşyalarının satıldığını fark etti #1

    Elektonik eşyaları sattılar

    Ev sahibine, "Biz bu evi Suriyeliden kiraladık." diyen Sinan P. ile Sabriye S., kaçmak isterken ev sahibi ve komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

    Öte yandan şüphelilerin uzun süredir evde konakladığı belirlenirken çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotu ve elektrikli süpürgeleri de satıp evdeki çeşmeleri söktükleri ortaya çıktı.

    Bursa'daki evine gelen gurbetçi eşyalarının satıldığını fark etti VİDEO

    Bursa daki evine gelen gurbetçi eşyalarının satıldığını fark etti #2

    "15-20 gündür burada kalmışlar"

    Aynı apartmanda oturan Ahmet Kaya, "Almanya'dan gelen ev sahibi komşumuzla eve girip kontrol ettik, hırsızlar denk geldi. Bizi görünce şaşırdılar. Hırsızlar 'Evi Suriyelilerden kiraladık' dediler. 15-20 gündür burada kalmışlar. Yemek falan yemişler. Yakaladık polise teslim ettik." dedi.

    Bursa daki evine gelen gurbetçi eşyalarının satıldığını fark etti #3

    Hırsızlık suçundan adliyeye çıkacaklar

    Gözaltına alınan Sinan P. ile Sabriye S.'nin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

    DHA'nın aktarımına göre; şüpheliler, ifadelerinin ardından 'Hırsızlık' suçundan adliyeye çıkartılacak.

    Bursa daki evine gelen gurbetçi eşyalarının satıldığını fark etti #4

    Bursa daki evine gelen gurbetçi eşyalarının satıldığını fark etti #5


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