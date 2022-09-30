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- Bursa'ya geldikten 2 saat sonra silahla vuruldu
Bursa'ya geldikten 2 saat sonra silahla vuruldu
Yıldırım'a çalışmak için gelen bir şahıs 2 saat sonra kimliği belirsiz kişi tarafından silahla yaralandı, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu iyi.
- 30.09.2022 - 08:48
- Güncelleme : 30.09.2022 - 13:33
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine, doğu ilinden gelen kimliği belirsiz şahısın başına dehşet bir olay geldi.
Doğu ilinden inşaat alanında çalışmak için Bursa'yı tercih eden adam, 2 saat sonra silahlı saldırıya uğradı.
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurularak yaralanan kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Silahla vurularak yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberine göre, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.