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Bursa'ya geldikten 2 saat sonra silahla vuruldu

Bursa'ya geldikten 2 saat sonra silahla vuruldu

Yıldırım'a çalışmak için gelen bir şahıs 2 saat sonra kimliği belirsiz kişi tarafından silahla yaralandı, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu iyi.